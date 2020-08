Sono 1550 euro i fondi raccolti Sabato 26 gennaio a Vasto per la ricerca sul cancro attraverso l'iniziativa "Arance della Salute" promosso dall'Airc che nella zona di Vasto ha come rappresentante il giovane Pierluigi Sabatini.



La possibilità di donare un contributo passava in questa occasione attraverso l'acquisto di una rete di arance rosse di Sicilia e un numero speciale di Fondamentale con i consigli e le ricette per una sana e gustosa alimentazione.



Nelle parole di Pierluigi Sabatini il ringraziamento per i volontari intervenuti alla vendita e per i tanti cittadini che hanno voluto aderire all'iniziativa dimostrando ancora una volta una grande sensibilità del nostro territorio per problematiche di carattere sociale così importanti.