Al termine di una delle settimane più difficili della stagione la Vastese batte 1-0 l'Amatori Passo Cordone con un gol di testa allo scadere di Soria, subentrato al 25' del secondo tempo a Di Vito. I biancorossi, scesi in campo senza allenatore dopo le dimissioni di Massimo Vecchiotti, con in panchina il vicepresidente Luigi Salvatorelli e il segretario Dino Monteferrante, espulso a cinque minuti dalla fine, hanno faticato non poco a superare una squadra compatta, nonostante l'uomo in più dal 14' della ripresa e l'espulsione dell'allenatore ospite al 31' del secondo tempo.



Quando ormai le speranze di conquistare i tre punti sembravano ridotte è arrivato nel recupero, come se ci fosse un copione già scritto, il gol proprio di Soria, il cui reintegro in squadra non era stato gradito dal precedente allenatore, tanto da spingerlo alle dimissioni. La squadra, che resta al secondo posto in classifica dopo la vittoria interna dell'Acqua&Sapone contro il Vis Ripa, ha dato il segnale che doveva, nonostante non abbia giocato bene e abbia sofferto più del dovuto, in questo momento era importante vincere per dare una scossa a tutto l'ambiente. Da segnalare l'"esodo" nell'intervallo della tifoseria nei distinti ovest per sostenere la squadra nelle azioni di attacco.



Da lunedì inizierà un nuovo capitolo della storia della Vastese che dovrebbe vedere in panchina Nicola Di Santo, oggi in tribuna, come in altre sfide interne, ex tecnico del San Salvo e papà del centrocampista biancorosso Mattia Di Santo. Sembra lui il favorito per la successione di Vecchiotti, anch'egli presente all'Aragona, ma per saperlo bisognerà attendere ancora fino a domani, al massimo martedì. Questa sera è in programma una riunione societaria.



La cronaca. La Vastese "autogestita", con Luongo e Marconato a fare la formazione, scende in campo con Triglione e Avantaggiato centrali difensivi e De Curtis e Irmici sulle fasce, a centrocampo con Luongo e Di Santo c'è Pantalone, mentre in avanti Aquino è supportato da Di Vito e Della Penna. In panchina Soria, Caruso, La Guardia e Ciarlariello, insieme al secondo portiere Andrea Di Santo, Napolitano e Alberico. Parte subito in avanti la formazione di casa e al 3' Della Penna dalla sinistra mette in mezzo per Luongo che colpisce di testa e fallisce da due passi, al 9' una conclusione di Della Penna a giro finisce fuori. Al 17' si vede il Passo Cordone in avanti, ma Masciovecchio non riesce a colpire la sfera e Marconato blocca. Al 20' bel cross di Di Santo dal fondo, ma non c'è nessuno, al 24' colpo di testa di Triglione, ma l'arbitro Scatena di Avezzano aveva già fischiato prima un fallo, al 33' ci prova Aquino con un bel tiro che va a lato, al 38' Di Vito entra in area e centralmente da buona posizione calcia alle stelle.



A inizio ripresa si vedono subito gli ospiti in contropiede con Di Pentima calcia fuori, al 8' si infortuna Triglione e al suo posto entra Napolitano, con Irmici che torna a fare il centrale difensivo. Al 14' Passo Cordone con un uomo in meno per l'espulsione per somma di ammonizioni di Chicchiricò, al 16' Di Vito batte un calcio piazzato, serve Aquino sulla destra che mette in mezzo dove Luongo non arriva in tempo. Al 23' ottima opportunità per Di Santo che servito dalla destra da Aquino colpisce male la palla e manda alto con il portiere avversario fuori posizione, al 31' il tecnico Bianchi viene espulso per proteste. Nonostante il forcing finale la partita sembra avviata verso lo 0-0 poi Aquino al 47' recupera in area la sfera si gira e mette in mezzo dove arriva Soria che di testa firma la rete della vittoria. Finisce così la lunga settimana della Vastese. La prossima partita è a Penne domenica 3 febbraio alle 15.00.

Tabellino

Vastese-Amatori Passo Cordone 1-0 (0-0)



Rete: 47' st Soria (V)



Vastese: Marconato, De Curtis, Irmici, Luongo, Triglione (8' st Napolitano), Avantaggiato, Della Penna, Pantalone, Aquino, Di Vito (25' st Soria), Di Santo M. A disposizione Di Santo A., Alberico, Ciarlariello, La Guardia, Caruso.

Amatori Passo Cordone: Pietrangelo, D'Alessandro, Paolini, Cicchiricò, Miccoli, Silvaggi, Falone (38' st Vidhaj), Serafini, Masciovecchio, Di Pentima (20' st Di Martile), Landucci. A disposizione Bozzelli, Patricelli, Pierdomenico, Cocco, Zappacosta. Allenatore Bianchi

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano, assistenti Cipriani e Pacilli di Pescara

Ammoniti: De Curtis (V), Silvaggi (A), Di Martile (A)

Espulsi: al 14' st Chicchiricò per doppia ammonizione, al 31' st Bianchi (allenatore Amatori Passo Cordone) per proteste

I risultati. Acqua&Sapone-Vis Ripa 3-0, Flacco Porto Pescara-Penne 1-2, Folgore Sambuceto-Castiglione Valfino 1-0, Lauretum-Torrese 1-0, Moscufo-Tre Ville 4-2, Spal Lanciano-Virtus Cupello 0-2, Val di Sangro-Sambuceto San Paolo 3-0, Vastese-Amatori Passo Cordone 1-0, Virus Ortona-Caldari 4-1

La classifica. Acqua&Sapone 45, Vastese 44, Virtus Cupello 42, Virtus Ortona 41, Amatori Passo Cordone e Val Di Sangro 38, Castiglione Valfino e Torrese 35, Lauretum e Sambuceto San Paolo 34, Moscufo 33, Folgore Sambuceto 31, Vis Ripa 30, Penne 24, Tre Ville 21, Flacco Porto Pescara 14, Spal Lanciano 9, Caldari 0

Il prossimo turno, 3 febbraio ore 15.00. Amatori Passo Cordone-Folgore Sambuceto, Caldari-Flacco Porto Pescara, Castiglione Valfino-Moscufo, Penne-Vastese, Sambuceto San Paolo-Acqua&Sapone, Torrese-Virtus Ortona, Tre Ville-Spal Lanciano, Virtus Cupello-Val di Sangro, Vis Ripa-Lauretum