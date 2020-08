Lo United Cupello vince 4-0 la sfida casalinga contro l'Incoronata Calcio Vasto, vanno in rete Tartaglia, Zara, doppietta per lui, e Oreste Di Francesco. Con questa vittoria i rossoblu arrivano a quota 29 punti in classifica, scavalcano in il Real Montazzoli e si piazzano al secondo posto dietro lo Sporting San Salvo. L'Incoronata resta a 19 e si giocherà fino alla fine la permanenza nella categoria.

La cronaca. I padroni di casa ci mettono 10 minuti a segnare, su punizione Tartaglia firma la rete del vantaggio. L'Incoronata prova a reagire, al 16' Trentino tira debolmente un calcio piazzato, al 17' Butacu apre sulla destra per Verrone, l'azione è bella, ma la conclusione di quest'ultimo finisce sopra la traversa. Al 22' gli ospiti ci riprovano con una conclusione di Teti, ma Cilli para e al 42' un tentativo di Priolo non impensierisce il portiere avversario. Agli sgoccioli della prima frazione di gioco lo United raddoppia, dalla sinistra Pardi mette in mezzo per l'ex Vasto Marina Giuseppe Zara che insacca di testa.

Nella ripresa mister Budano fa entrare subito Cinquina e Della Penna al posto di Trentino e Butacu, mentre Di Francesco toglie Schiavao e inserisce Wogerbaler. I vastesi non riescono a essere pericolosi e i padroni di casa tentano di mettere dentro la terza rete, al 8' c'è il tiro di Tartaglia, ma Padoan para, al 10' Marchesani non sfrutta un buon cross di Zara mandando fuori da ottima posizione e si ripete allo stesso modo al 14' quando spreca un assist di Tartaglia. Al 20' lo United va ancora in gol, Marchesani serve Zara che si inserisce nella difesa avversaria in velocità e firma la doppietta che vale il 3-0. Al 29' è Mirolli che prova a mettere in condizione di segnare Zara ma la palla finisce fuori. Al 43' Oreste di Francesco sigla il quarto gol.

Tabellino

United Cupello-Incoronata Calcio Vasto 4-0 (2-0)



Reti: 10' Tartaglia (U), 45' Zara (U), 20' st Zara (U), 43' Di Francesco O. (U)



United Cupello: Cilli, Antenucci A., D'Ettorre, Schiavao (1' st Antenucci I.), Fiermonte, De Filippis, Tartaglia, Marchesani, Zara (34' st Di Francesco O.), Mirolli, Pardi (27' st Di Francesco S.). A disposizione Anton, Mustafat, Rossi, Wogerbaler. Allenatore Giuseppe Di Francesco

Incoronata Calcio Vasto: Padoan, Memmo, Butacu (1' st Della Penna), Antenucci D., Rapino, Bevilacqua, Verrone (21' st Campitelli), Luongo, Priolo, Teti, Trentino (1' st Cinquina). A disposizione Galante, Monteferrante, Farina, Scopa. Allenatore Roberto Budano.

Arbitro: Davide Palumbo di Pescara

Ammoniti: Trentino (I)