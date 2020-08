La Virtus Cupello calcio a 5 espugna la palestra Ciampoli di Atessa e conquista 3 punti molto preziosi in chiave salvezza. Con il terzo risultato utile consecutivo la squadra allenata da Giampaolo Porfirio può ben sperare in una salvezza diretta senza dover passare per i playout. Difesa blindata e ripartenze devastanti hanno rappresentato la chiave del successo dei rossoblu nella difficile trasferta ad Atessa.

A sbloccare il risultato nel primo tempo è Scafetta, al 15'. Un minuto dopo gli rispondono i padroni di casa. La prima frazione si chiude poi sul 2-1, grazie alla rete segnata dal bomber del Cupello, Sante Mileno. Il secondo tempo è equilibrato ma al 40', su schema da calcio d'angolo, è Galante che servito da Perazzoli segna il 3-1.

Sull'onda dell'entusiasmo è ancora un Mileno in stato di grazia a siglare il 4-1 cupellese al 43'. L'Atessa alza il baricentro tentando lo schema del portiere di movimento, che porta risultati sterili, anche se al 55' un calcio di rigore accordato ai locali riporta i locali a -2. Gli ultimi 5 minuti sono convulsi e fallosi, con le due formazioni a caccia del gol decisivo, il Cupello per chiudere il match, l'Atessa per tentare l'assalto finale. Ci pensa ancora Scafetta a chiudere la gara siglando la rete del 5-2. Nel recupero l'inutile rete locale che fissa il risultato sul 5 a 3 per la Virtus Cupello.

Sabato prossimo alle 15 la squadra del presidente Meninni sarà impegnata in casa, nel palazzetto comunale di Cupello, contro la Virtus Majna.