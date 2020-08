La BCC Vasto Basket torna alla vittoria nella seconda giornata del girone d'andata. I biancorossi erano chiamati ad una prova di carattere dopo lo scivolone di Taranto e così è stato. Ierbs e compagni ottengono un successo per 87-78 che li mantiene al secondo posto in classifica. Posizioni in graduatoria che restano inalterate visto che tutte le formazioni di vertice hanno vinto.

La cronaca. La BCC Basket ha condotto sempre avanti la gara. Dopo la prima palla conquistata da Marinelli, con conseguente canestro dei biancorossi, è arrivato il primo mini-break, per il 13-6. Padroni di casa che hanno schierato in quintetto Marinelli, Sergio, Dipierro, Di Lembo e Di Tizio. Lo Juvetrani non era certamente arrivato al PalaBCC per recitare il ruolo di comparsa. Il tempo di trovare il giusto assetto in campo e poi gli uomini di coach Scoccimarro hanno risposto colpo su colpo ai padroni di casa. Il primo quarto si è chiuso sul 19-14.

Si riparte per i secondi 10 minuti e i padroni di casa allungano fino al 31-16. In grande evidenza il solito Vincenzo Dipierro, che chiuderà il match con 27 punti. Per lo Juvetrani sono Cupito e Raffaelli a guidare la manovra. Al riposo lungo si va con la BCC Basket avanti 38-31.

Di nuovo in campo i vastesi pronti a riportarsi avanti. Il vantaggio oscilla attorno al +10, con lo Juvetrani che non sembra avere la forza di ricucire il distacco fino in fondo. Sul 54-43 viene fischiato un tecnico ai pugliesi. La terza frazione vede ancora la BCC Basket condurre 58-49.

L'ultimo e decisivo quarto si apre con Raffaelli e compagni intenzionati a rifarsi sotto. Arrivano fino al -5, quando sul 60-54 gli arbitri fischiano un inspiegabile tecnico a Dipierro. dei due tiri liberi ne entra solo uno, ma poi i biancorossi sono bravi ad ingranare la marcia vincente. C'è spazio anche per lo spettacolo, con Marinelli e Marinaro che si esibiscono in un paio di schiacciate che strappano gli applausi del pubblico. La sirena finale è attesa come non mai. Era una vittoria fondamentale, per riprendere la marcia vincente. Ora, dopo il meritato riposo, si dovrà pensare alla sfida con il Venafro, oggi uscito malconcio dalla sfida con la capolista Molfetta.

BCC Vasto Basket – Lotti Juvetrani 87-78

(19-14/38-31/58-49/87-78)

BCC Vasto Basket: Sergio 15, Di Lembo 9, Menna n.e., Dipierro 27, Di Tizio 5, Marinaro 11, Ierbs 2, Maggio n.e., Marinelli 18, Bucci n.e. Coach: Di Salvatore

Lotti Juvetrani: Cipri 0, Marti 0, Cancellieri 13, Fucek 11, Panzarino 2, Cupito 25, Raffaelli 23, Argentiero 0, Losurdo 0, Argento 4. Coach: Scoccimarro