Il Real Tigre vince il difficile scontro diretto in trasferta contro la Casolana e resta in vetta alla classifica del campionato di Prima Categoria girone B dopo la 18° giornata.



Il gol della vittoria per la formazione allenata da mister Liberatore è stata messa a segno da Luca Madonna al 55'. Durante la gara entrambe le squadre hanno subito un'espulsione, Ferrazzo per il Real Tigre e Nasuti per la Casolana.

Partita equilibrata nella prima frazione di gioco, con le squadre che vista la posta in palio altissima si studiano, ma nello stesso tempo non si risparmiano. Pronti e via è il Casoli a rendersi pericoloso con Venditti che da due passi sciupa al lato di Smerilli. La più ghiotta occasione del primo tempo è di marca Real con Sputore che batte una punizione che fa gridare al gol ma è solo il palo interno a dirgli di no. Il Real Tigre deve rinunciare a Vetta dopo 35' per un problema all'adduttore ma Sabatini lo sostituisce degnamente.



Ripresa più frizzante e nel primo quarto d'ora il Real pressa gli avversari nella loro metà campo e passa in vantaggio con Madonna al 55' che è bravo a colpire al volo un pallone vagante dalla media distanza e trafigge Odorisio sul suo palo. Quando sembrava filar tutto liscio è Ferrazzo con la sua espulsione a ridare fiducia al Casoli privo di Nasuti anch'egli espulso. I padroni di casa rendono pericolosi con Di Bari ma è bravo Smerilli a sbarrargli la strada. La partita finisce con il risultato portato a casa dal Real che grazie ai passi falsi di Borrello e Fossacessia rafforza il suo primato.



Con questi tre punti i vastesi salgono a quota 41 punti in classifica in 18 partite giocate, frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, e confermano le loro ambizioni di promozione diretta. Continuando di questo passo l'obiettivo è alla portata dei gialloneri.

Adesso sono infatti 5 i punti di vantaggio sulla seconda, che è la Casolana e 6 sul Borrello che ha pareggiato in trasferta a Fara San Martino. La squadra di Donato Anzivino ha però una partita in meno. La prossima partita del Real Tigre sarà in casa, domenca 3 febbraio alle ore,15.00, contro l'ultima in classifica, il Quadri.



La classifica. Real Tigre 41, Casolana 36, Borrello 35*, Fossacesia 34*, Monteodorisio 29, Real San Salvo e Real San Giacomo 27, Scerni 25*, Castel Frentano 21, Casalbordino 20 e Torino di Sangro, Trigno Celenza 19, Audax Palmoli 18, Orsogna 14 *, Fara San Martino e Quadri 12. (* una partita in meno)