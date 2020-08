Il Golfo Calcio Vasto piange la scomparsa del suo storico presidente, Luigi Sperinteo, venuto a mancare all'età di 70 anni. Per lungo tempo apprezzato infermiere del reparto di ortopedia dell'ospedale di Vasto e per 30 anni primo dirigente del club di via Casetta.

Sotto la sua gestione il Golfo Calcio Vasto ha raggiunto le finali nazionali disputate a Fiuggi nel 2007 e vinto lo Scudetto contro il Messina. Fu sempre lui a portare la squadra a partecipare a prestigiosi tornei in giro per l'Europa: Praga, Malta, Barcellona. Se ne va una persona perbene, buona e con un grande cuore, stimata e benvoluta da tutti, profondamente innamorata dello sport e molto legata alle tradizioni vastesi, come la Pasquetta.

I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 10.00 nella chiesa di Stella Maris a Vasto Marina. Per l'ultimo saluto sarà presente tutta la squadra al completo in divisa per omaggiare la memoria del suo storico e indimenticabile presidente.

Alla famiglia le più sentite condoglianze.