Paura questa sera in via Ciccarone. Erano circa le 22 quando un giovane ha tirato una bottiglia incendiaria contro la pizzeria che si trova nei pressi dell'incrocio con corso Europa. E' la seconda volta in poco tempo che l'attività viene colpita da un atto intimidatorio. Sono stati i residenti del condominio, allertati dal fumo che proveniva dall'esercizio commerciale, a chiamare i vigili del fuoco.

Una residente, mentre parcheggiava la sua automobile, ha visto un giovane muoversi con fare sospetto davanti alla saracinesca abbassata. Infatti la pizzeria è chiusa da diverso tempo perchè i proprietari, anche in seguito al primo attentato, hanno deciso di trasferirsi a Teramo, dove avevano già trovato il locale da utilizzare.

I macchinari erano pronti per essere trasportati via. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, la Polizia e i carabinieri. Sono state raccolte le testimonianze dei condomini e fatti i rilievi all'interno del locale. Da una prima ricognizione all'interno i macchinari non dovrebbero aver subito gravi danni, anche se l'odore di benzina, che si era sparsa ovunque, era molto forte.

Nei pressi dell'attività commerciale ci sono gli uffici di un istituto bancario, davanti al quale sono installate le telecamere della videosorveglianza. Ma la distanza e la direzione verso cui il giovane piromane è stato visto scappare potrebbero aver impedito alle telecamere di riprenderlo.