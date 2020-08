La BCC Vasto Basket torna in campo questa sera alle 18. Al PalaBCC arriva il Lotti Juvetrani, formazione che nelle ultime 4 giornate ha perso solo contro la corazzata Molfetta. I biancorossi sono chiamati a disputare una gara che vale doppio. I due punti in palio sono certamente importanti, fondamentali in questa fase della stagione. Ma ancora più importante per Ierbs e compagni sarà dimostrare che quanto accaduto domenica scorsa a Taranto è stato solo un incidente di percorso in un campionato entusiasmante.

Ad inizio settimana coach Di Salvatore ha chiamato ognuno ad assumersi le sue responsabilità per la sconfitta di sabato scorso e soprattutto per come è maturata. Questa sera la BCC Vasto Basket ha l'occasione di riprendere a vincere e convincere davanti ai suoi tifosi. Sarà una prova importante, contro una squadra che vuole restare agganciata al treno per le prime posizioni in classifica. Ecco perchè i biancorossi dovranno disputare una prova di grande maturità. Con lo Juvetrani si vedrà di che pasta è fatto questo gruppo, si vedrà se riesce a sostenere le pressioni da alta classifica. Serve innanzitutto una prova di carattere. Poi il campo darà il suo responso. Che potrà essere positivo no, ma quantomeno senza rimpianti.

All'andata la BCC Vasto Basket vinse a Trani. Ma era la seconda giornata di campionato e le squadre non ancora conoscevano la reale forza dei biancorossi. In quella gara fu il giovanissimo giocatore dei pugliesi, Argento, a mettersi in evidenza con 28 punti realizzati. Ma le insidie tra le fila degli ospiti non mancano.L'appuntamento è per le 18 al PalaBCCC, per una sfida che si preannuncia avvincente.