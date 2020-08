Se verrà eletto anche sia in Umbria che in Abruzzo, Roberto Natale opterà per l'Umbria, lasciando il posto alla vastese Anna Suriani, vincitrice in Abruzzo delle primarie organizzate da Sel a fine dicembre per scegliere in tutta Italia i candidati al Parlamento.

Il presidente della Federazione nazionale della stampa (il sindacato dei giornalisti) lo ha promesso ieri pomeriggio, quando a Vasto ha incontrato attivisti ed elettori di Sel nella sala del ristorante La Taverna, in corso Garibaldi. Così Sinistra ecologia e libertà ha lanciato la campagna elettorale in vista delle votazioni nazionali del 24 e 25 febbraio.

La promessa - "Spero che stasera, qui al tavolo, possiate fare una foto con due senatori", dice Natale in chiusura del suo discorso. Due senatori, ossia se stesso e la Suriani. "Sinistra ecologia e libertà cerca di mettere insieme questioni generali e locali", aggiunge il giornalista riferendosi non solo alla rappresentante vastese del partito di Nichi Vendola, ma anche alla questione ambientale, che è riemersa proprio in questi giorni con l'allarme scattato in settimana alla piattaforma Rospo Mare e le immagini diffuse dal Wwf sui gabbiani sporchi di petrolio avvistati dagli ambientalisti alla foce del torrente Buonanotte, al confine tra Vasto e San Salvo. Anna Suriani rilancia la battaglia "per bloccare le nuove installazioni petrolifere".

Le questioni nazionali si incentrano sul rifiuto delle politiche di rigore del Governo Monti, sul rilancio del lavoro e sulla battaglia contro il ritorno di Berlusconi: per un ventennio, "in Italia - sostiene Natate - abbiamo vissuto in un Truman Show. Se la crisi è così pesante, è perché l'abbiamo scoperta tardi".

Sulle candidature catapultate da Roma, nel Vastese la protesta è stata forte tra gli iscritti e i simpatizzanti di Sel. Sapere che, nella lista del Senato, la Suriani era stata scavalcata da Natale al primo posto aveva creato molto più di qualche mal di pancia. Una vera rivolta scatenatasi su Facebook, dove molti avevano minacciato di restituire la tessera.

Alessandro Cianci, coordinatore provinciale del partito, dice che "c'era la necessità di individuare personalità di alto profilo, in grado di dare a Sel un valore aggiunto. Una scelta che è stata condivisa a livello regionale quando siamo andati a organizzare le primarie in Abruzzo con la partecipazione delle segreterie provinciali. Abbiamo condiviso le scelte. Quando abbiamo conosciuto di persona Roberto Natale, abbiamo capito che questa era una grande opportunità. Speriamo che venga eletto sia in Abruzzo che in Umbria. Spero di avere al mio fianco due futuri senatori".