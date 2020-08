Vastese, decisione rimandata:

La Vastese non ha ancora deciso chi sarà il nuovo allenatore, nella partita di domani in programma alle 14.30 allo stadio Aragona contro l'Amatori Passo Cordone, andranno in panchina due dirigenti, uno sarà il vicepresidente Luigi Salvatorelli, l'altro invece sarà uno tra il direttore sportivo Alfonso Calvitti, il segretario Dino Monteferrante e l'addetto stampa Nicola Salerni.

"Non vogliamo fare le cose di fretta - ha dichiarato il presidente Giorgio Di Domenico -al termine della rifinitura mattutina della squadra. Arrivati a questo punto è meglio prendere delle decisioni con calma, anche perchè vogliamo vedere quale sarà la reazione dei ragazzi. Lunedì, dopo la consueta riunione, al massimo martedì, comunicheremo il nome del nuovo allenatore. Al momento la soluzione interna è in pole position". Minime invece le possibilità di un ritorno di Massimo Vecchiotti: "Più passa il tempo è più diventa difficile".

Oltre a quello di Michele Stivaletta iniziano a circolare anche altri nomi, tra cui quello dell'ex capitano biancorosso Giorgio Castorani, forse più una suggestione che un interessamento concreto e di Nicola Di Santo, ex di San Salvo e Cupello, con una lunga esperienza in Eccellenza e Promozione. L'impressione è che la scelta non sia così scontata e che in queste ore si stiano valutando tutte le varie opzioni, altrimenti Stivaletta sarebbe andato in panchina da subito.

La squadra giocherà dunque senza tecnico, per la seconda volta nella sua storia recente, nella stagione 2001/02, Francesco Lomonaco guidò la Pro Vasto come allenatore-giocatore nelle ultime cinque giornate di campionato, dopo gli esoneri di Giacommarro e Castiello. Questa volta spetterà invece a Mario Luongo e Massimo Marconato decidere quale sarà la formazione da mandare in campo domani. Il gruppo si è allenato al completo, non ci sono infortunati e squalificati. Dirigerà l'incontro l'arbitro Scatena di Avezzano.