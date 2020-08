Sinistra ecologia e libertà lancia oggi a Vasto la campagna elettorale in vista delle elezioni nazionali del 24 e del 25 febbraio. I primi due della lista abruzzese per il Senato incontrano i cittadini oggi, alle 18, nel ristorante La Taverna, in corso Garibaldi.

Il capolista di Sel è Roberto Natale, presidente delle Federazione nazionale della stampa. La numero due è Anna Suriani, vastese, vincitrice delle primarie abruzzesi. A fare gli onori di casa sarà Alessandro Cianci, coordinatore provinciale del partito di Vendola.

Idee, proposte, programmi per: lavoro, ambiente, scuola, welfare e informazione: questo il tema dell'incontro pubblico.