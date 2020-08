In considerazione della “discrezionalità nella formazione delle graduatorie, tra i cittadini che hanno espresso la propria disponibilità nell’apposito albo”, la richiesta del Movimento 5 Stelle di Vasto, nella persona di Gianluca Castaldi in qualità di candidato al Senato della Repubblica, è: “che venga introdotta, quale titolo di precedenza ai fini della nomina a incarichi relativi alla formazione dei seggi, la valutazione dello stato di disoccupato/inoccupato, o comunque appartenenti a fasce sociali deboli. In caso di numero in esubero si proceda tramite sorteggio casuale in seduta pubblica".

Di seguito il testo della richieste indirizzata al sindaco, al presidente del Consiglio comunale, ai componenti della C.E.C e alla segreteria comunale.



VISTA



la normativa riguardante la nomina degli scrutatori di seggio, ed in particolare l’art.6 della legge nr.95 dell’ 8 marzo 1989, sostituita dall’art.9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, nr.270, ulteriormente modificato dalla legge nr. 22 del 27 gennaio 2006



CONSIDERATO CHE



la normativa concede discrezionalità nella formazione delle graduatorie, tra i cittadini che hanno espresso la propria disponibilità nell’apposito albo



CHIEDE



che venga introdotta, quale titolo di precedenza ai fini della nomina a incarichi relativi alla formazione dei seggi, la valutazione dello stato di disoccupato/inoccupato, o comunque appartenenti a fasce sociali deboli.



CHIEDE INOLTRE



che, in caso di numero in esubero, si proceda tramite sorteggio casuale in seduta pubblica



Certo della Vostra sensibilità alla suesposte richieste, si confida che le stesse vengano prese in considerazione.