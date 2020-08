Dieci quintali di rame, del valore di circa 5mila euro, sono stati restituiti, dai Carabinieri della Stazione di San Salvo, al titolare di un impianto fotovoltaico della zona. La refurtiva era stata recuperata da una pattuglia di militari la sera del 18 Dicembre scorso in località Piana Sant’Angelo di San Salvo, all’interno di un autocarro. I malviventi, dopo aver messo a segno il colpo, vedendo sopraggiungere l’auto dei carabinieri, avevano abbandonato il mezzo facendo perdere le loro tracce. Il rame era stato sequestrato dai militari in attesa di risalire al proprietario e provvedere alla restituzione. Poiché in quei giorni l’impianto fotovoltaico era chiuso il titolare si accorse del furto solo qualche tempo dopo decidendo quindi di sporgere subito denuncia ai carabinieri. Ieri l’uomo è rientrato in possesso del suo materiale.

(Comando provinciale dei carabinieri - Ufficio stampa)