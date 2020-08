Rami pericolanti che rischiavano di causare problemi alla circolazione stradale sono stati rimossi stanotte dai vigili del fuoco sull'Istonia, la strada provinciale che collega Vasto alta alla riviera. Una squadra del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo è intervenuta sul posto attorno all'una per tagliare i rami.

A mezzogiorno di ieri i pompieri avevano messo in sicurezza un'antenna che, sotto la spinta del vento forte, stava per cadere da una casa di via Conti Montecchi.

L'ondata di maltempo ha provocato allagamenti in viale Dalmazia e lungomare Cordella.