Il nome di Franco Marini è spesso inserito nella rosa dei candidati alla successione di Giorgio Napolitano come presidente della Repubblica. Il senatore, candidato nella lista abruzzese del Pd, è stato sollecitato anche dal giornalista Rai Paolo Di Giannantonio sulla questione. Marini non si scompone più di tanto, forse per una sorta di scaramanzia. Di certo c'è che la sua presenza nella lista del Pd rappresenta più di un segnale che potrebbe portare il politico abruzzese al Quirinale.

Servizio di Michele D'Annunzio