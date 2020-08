Piove dentro l'edificio Est degli ex palazzi scolastici di corso Italia. E così, negli uffici comunali ci si arrangia alla meno peggio. Mettendo i catini a terra per raccogliere l'acqua che gocciola dai soffitti e ha già provocato il distacco delle controsoffittature in cartongesso.

"E' uno schifo", dice il cittadino che ha scattato queste foto nell'androne del primo piano degli uffici comunali situati all'interno delle ex scuole, dove hanno sede il Comando della polizia municipale e i settori Lavori pubblici e Urbanistica del Comune di Vasto.

La ristrutturazione dei vecchi palazzi scolastici, terminata nel 2003, è stata accompagnata dalle polemiche sul risultato degli interventi e sulla qualità dei materiali usati, ma anche sulla suddivisione della proprietà tra il Comune (che ha mantenuto la titolarità del 45%, comprese le superfici sconvenienti, come androni e corridoi di passaggio) e l'impresa privata che ha eseguito i lavori.

Negli anni scorsi il Consiglio comunale aveva anche istituito una commissione d'inchiesta.