Appuntamento dedicato all’intrattenimento dei più piccoli presso l’Auditorium Comunale di Casalbordino dove domenica 27 gennaio alle 17.00 andrà in scena lo spettacolo “Ali Babà” della compagnia Granteatrino di Bari, regia di Paolo Comentale.



Una delle più celebri storia in versi di Emanuele Luzzati ritorna con la sua carica di ironia, avventura e colori, con un protagonista bambino. Sullo sfondo dell’affascinante mondo orientale di Le Mille e Una Notte si snoda una storia ricca di magie e colpi di scena.

Protagonisti indiscussi dello spettacolo sono i pupazzi e gli oggetti di scena, dei quali, a fine rappresentazione, saranno illustrate le tecniche di animazione e costruzione. L'Associazione Granteatrino, infatti, nasce nel 1983 per promuovere il recupero e il rilancio del teatro popolare dei burattini, dei pupi e delle marionette e da allora non ha mai smesso di incentrare la propria attività di ricerca sulle tecniche di animazione. Anima artistica del Granteatrino è Paolo Comentale, da quarant’anni attivo nell’ambito del teatro di strada e di figura, che si è potuto avvalere della preziosa collaborazione del grande scenografo Emanuele Luzzati sin dagli esordi della compagnia.

Il piccolo e simpatico Alì Babà riuscirà, mettendo in atto ogni sorta di astuzia, ad avere la meglio sulla banda dei quaranta ladroni capitanata dal terribile Mustafà e ad impadronirsi dei loro tesori. Musiche e ritmi coinvolgenti accompagneranno il protagonista nelle sue avventure che non mancheranno di incantare e divertire i piccoli spettatori.



Al termine dello spettacolo saranno illustrate le tecniche di animazione e costruzione dei personaggi, burattini e oggetti di scena.



I biglietti saranno in vendita al botteghino deel teatro dalle ore 15.45 di domenica. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 349.1504259.

www.teatroluovo.it