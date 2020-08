Sabato 26 gennaio, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, la “Scuola Madonna dell’Asilo” di Vasto in Via Madonna Dell’Asilo 13, Scuola Cattolica Paritaria riconosciuta con decreto ministeriale, apre le sue porte a tutti coloro che sono interessati a conoscerne l’offerta formativa e a visitare gli ampi spazi interni ed esterni,attrezzati per una didattica ottimale.



Di seguito i laboratori della scuola:

Lab. Scienza

Lab.Musicale

Lab.Motoria

Lab.Informatica

Lab.Teatro

Lab.Artistico

Accanto alla tradizionale offerta formativa (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria), la nuova gestione ha introdotto, dall’anno in corso, la Sezione Primavera (18-36 mesi) ed il servizio di Doposcuola (6-14 Anni) per gli alunni che frequentano le altre scuole, con Servizio Scuolabus e Mensa Interna.