Pierluigi Patella continua a stupire, il ragazzo vastese che si diletta a realizzare video divertenti è finito in homepage su YouTube con il suo ultimo lavoro, Consigli per un ragazzo che ami.



Si tratta di una parodia di un video che girava sul web con cui Patella ha fatto il record di visualizzazioni: oltre 7000 in due giorni, finendo così sulla homepage della poplare piattaforma dove il filmato risulta essere uno dei video più visti della settimana della categoria Umorismo.



Nel frattempo continuano a salire anche gli iscritti al canale di Pierluigi che sono arrivati a quota 1149 iscritti.