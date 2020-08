L’Istituto di Istruzione Superiore “Mattioli” di San Salvo apre le porte per presentarsi al territorio, alle famiglie, agli studenti dell’intero Comprensorio Vastese. In particolare a San Salvo vi è la offerta esclusiva di formazione professionale statale, rivolta a tutti gli studenti che desiderano formarsi, in vista di un probabile inserimento nel mercato del lavoro, acquisendo qualifiche professionali moderne e molto richieste nell’area di:



Operatore della Manutenzione e Assistenza Tecnica (Elettrici, Elettronici, Moda e Abbigliamento),

Operatore della Produzione Industriale,

Operatore dei servizi Socio Sanitari.





Un polo scolastico nuovo accogliente, moderno, dove conoscenze e applicazione pratica si fondono, un luogo per creare i professionisti di domani.



La società complessa nella quale viviamo, in continua evoluzione e trasformazione richiede formazione continua e aggiornamento e la nostra scuola, in tale ottica, offre ai ragazzi un ambiente educativo pronto a rispondere a queste esigenze e a rendere possibile il sogno di un futuro professionale.



Una scuola pronta ad offrire una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, acquisita attraverso saperi e competenze, sia dell’area di istruzione generale, sia dell’area di indirizzo, acquisita grazie ad un offerta formativa variegata che si avvale di laboratori (multimediale, informatico, linguistico, meccanico, elettronico), aule Lim, strumentazioni innovative e attività che consentono di attivare processi didattici in cui gli allievi si sentano protagonisti.



Sabato 26 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 è l'occasione per conoscere la scuola