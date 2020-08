E' di due feriti il bilancio di un incidente accaduto alla periferia sud-occidentale di Vasto nel pieno del temporale di oggi pomeriggio, quando pioggia mista a grandine si è abbattuta sulla città e sul litorale. Lungo la strada provinciale San Lorenzo, all'altezza dell'incrocio con via Palombari, forse per via della scarsa visibilità causata dal temporale e dalla scivolosità dell'asfalto, si sono scontrate due auto: una Lancia Musa con una persona a bordo e una Fiat Stilo station wagon su cui viaggiavano in due.

Erano le 17.30. Dopo il violento impatto, la Stilo è uscita di strada. Sul luogo dell'incidente si sono portate tre pattuglie della polizia municipale. Due i feriti curati all'ospedale San Pio da Pietrelcina. Ammaccate le vetture coinvolte nello scontro.