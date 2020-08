La cooperativa "Il mio pulcino", che da tre anni gestisce l'asilo comunale "La Tana dei Cuccioli" di Vasto, riceverà domani il premio Formica d'Oro nel Lazio. Il Premio Formica d’oro, ideato ed organizzato dal Forum Terzo Settore Lazio, è stato istituito per individuare le iniziative migliori che nel corso dell’anno sono state realizzate nel Lazio nel mondo del Terzo Settore, dare loro risalto e portarle a conoscenza di un pubblico più vasto per favorire la loro replicabilità in contesti analoghi da parte di altri.

"Il Premio Formica d’oro è un premio al buon lavoro, non è un premio alla bontà. E' il riconoscimento che si assegna agli organismi del Terzo Settore - anche al di fuori degli aderenti - alle Amministrazioni locali, ai media o singole personalità che hanno diffuso iniziative e tematiche legate al Terzo Settore o singole persone distintesi per la loro azione e ruolo nella società, esempio significativo per tuttii i cittadini. Il Premio è normalmente destinato a chi opera nella Regione Lazio. La consegna dei riconoscimenti della VI edizione avverrà a Roma domani 26 Gennaio 2013 e sarà la direttrice della cooperativa Maria Rita D’Amico a ritirare il premio.