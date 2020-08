Sabato 26 gennaio 2013, alle ore 9.30, presso il Centro culturale "Aldo Moro" si terrà la manifestazione dedicata alla Giornata della Memoria (che cade annualmente il 27 gennaio). Promossa dall'Amministrazione comunale sansalvese in collaborazione con l'Istituto d'Istruzione Superiore "R. Mattioli” (ITC, Liceo Scientifico e IPSIA) e della Scuola Media "Salvo D'Acquisto" (parteciperà il Consiglio comunale dei ragazzi), la manifestazione sarà gestita interamente dagli studenti.



L'evento è impostato su due momenti: un primo informativo, sul contesto politico-culturale (1933-1945) che portò alla repressione politica in Germania e alla discriminazione etnica (in Germania e in Italia), alla detenzione e allo sterminio soprattutto nei confronti degli ebrei; e un secondo riflessivo, dedicato proprio al tema della memoria, analizzato da punti di vista soggettivi.

E' prevista inoltre la partecipazione di un duo violino-pianoforte della scuola Pro-Art di San Salvo, che proporrà alcuni brani musicali attinenti al tema.



Il lungo periodo di tempo trascorso da quel terribile periodo storico, con la scomparsa di molti testimoni diretti e il venir meno dei blocchi ideologici che si scontravano per l'egemonia del mondo, non ci esime anzi ci sollecita più che mai a riflettere sul senso e sul valore tanto della comprensione razionale quanto della memoria.