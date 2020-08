Si allunga la scia di fuoco a Vasto. Indagano i carabinieri sull'incendio scoppiato stanotte nella zona nord della città, dentro il cantiere del residence Le Sterlizie, in via Pietra, a due passi dall'incrocio tra la circonvallazione Istoniense, corso Mazzini e via San Sisto.

Il fuoco è stato appiccato nella notte a una cabina in metallo che fungeva da ufficio direzione cantiere e custodiva i documenti dell'impresa edile, la Paglione Costruzioni di Vasto. Il box si trova vicino alle recinzione e all'ingresso da dove entrano i mezzi di lavoro.

Non sono intervenuti i vigili del fuoco perché dell'incendio stanotte non si era accorto nessuno.

Stamani gli operai hanno notato che una finestrella era stata sfondata e da lì era stato appiccato il rogo, che solo per un caso fortuito non si è propagato. Anneriti gli interni e bruciati i documenti.

I militari della Compagnia di piazza Dalla Chiesa hanno aperto un'inchiesta per risalire ai responsabili. Stamani l'impresa ha sporto denuncia. La Paglione Costruzioni ha subito la scorsa estate tre furti in un altro cantiere a Montevecchio: a più riprese, i ladri si sono portati via impalcature, ponteggi e tavole, per un valore totale di oltre 10mila euro.

Si allunga a Vasto l'inquietante scia di fuoco. Lunedì era stata incendiata la Renault Clio blu di L.R., 72enne di Vasto. L'auto era parcheggiata di fianco all'arena delle Grazie, in via Adriatica. L'uomo in mattinata era andato a messa e, uscendo dalla chiesa di Sant'Antonio, aveva trovato tutte e quattro le gomme tagliate. Quindi, aveva preso appuntamento per il primo pomeriggio con il gommista che avrebbe dovuto sostituire i copertoni. Ma, attorno alle 14, le mani ignote hanno colpito ancora, scatenando il rogo in due punti diversi della parte anteriore della vettura.