A febbraio partirà un nuovo progetto didattico dedicato alle famiglie del territorio vastese: la scuola paritaria dell’infanzia Il Girotondo e in collaborazione con il laboratorio di ceramica Creta Rossa, propone un percorso didattico-artistico-introspettivo attraverso il quale, genitori e bambini, affronteranno e si confronteranno sulle emozioni interpersonali come la paura, lo stupore e la gioia.



Il progetto si articolerà su 3 incontri da 1h e ½ l’uno e verteranno su tematiche differenti,



1° incontro: “LA PAURA” sabato 02 febbraio dalle ore 15 alle 16.30



2° incontro: “LO STUPORE” sabato 16 febbraio , dalle ore 15 alle 16.30



3° incontro: “LA GIOIA” sabato 23 febbraio, dalle ore 15 alle 16.30



Anche questa volta, come in altri progetti didattici, utilizziamo l’arte per invitare i genitori e i bambini A FARE, perché attraverso IL FARE si possono liberare emozioni inaspettate o che tenevamo nascoste in noi o trovare dei punti di riflessione individuali e collettivi che delle volte possono sfuggire nel tran tran quotidiano.



IL FARE, in questo progetto si traduce in laboratori di argilla, nei quali ogni famiglia partecipante realizzerà dei lavori diversi, guidati dal maestro Giuseppe Buono del laboratorio Creta Rossa, relativi allo stato d’animo che si affronterà in ciascun incontro.

Per i dettagli del progetto, ulteriori informazioni e iscriversi agli incontri, rivolgersi direttamente alla scuola dell’infanzia paritaria Il Girotondo presso l’Istituto Gabriellini in via Silvio Pellico, 2. tel. 0873.363628 - www.scuolailgirotondo.it



I partecipanti riporteranno a casa i lavori realizzati solo dopo che i manufatti saranno stati cotti nell’apposito forno per ceramica. Le iscrizioni sono a numero chiuso e la quota di partecipazione è di 8 euro a bambino per incontro (gratuito per i genitori).