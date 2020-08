Il centro storico di Vasto finisce per l'ennesima volta nel mirino dei ladri. Questa volta sono stati i vicini di casa a mettere in fuga i ladri che stavano per entrare in un appartamento di via Marchesani.

Ieri sera, due persone hanno provato a forzare il portoncino d'ingresso di un alloggio. Ma i rumori hanno attirato l'attenzione dell'inquilina dell'appartamento di fronte che, dallo spioncino, ha visto due uomini incappucciati e ha lanciato l'allarme.

I due, comprendendo di essere stati scoperti, sono scappati, dilenguandosi velocemente. La polizia li cerca.