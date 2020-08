La chiamata d'emergenza è giunta al 115 stanotte, all'1.10. Subito una squadra di vigili del fuoco di Vasto è uscita dalla caserma di via Madonna dell'Asilo per soccorrere le persone in difficoltà. Un'auto era rimasta impantanata nel fango a San Salvo. Brutta esperienza per tre pescatori alla foce del Trigno.

Muniti di canne da pesca e di tutta l'attrezzatura necessaria per trascorrere qualche ora di tranquillità e praticare il passatempo che amano, i tre avevano scelto il delta del fiume che segna il confine tra l'Abruzzo e il Molise.

Ma sulle sponde del corso d'acqua c'era molta melma. Quando, attorno all'una di notte, hanno riposto in macchina attrezzi e pescato, non sono riusciti a ripartire. Messa in moto, l'auto non ne ha voluto sapere di spostarsi: impantanata nel fango con le ruote che giravano a vuoto.

I pescatori sportivi si sono visti costretti a chiamare il 115 con un cellulare. I pompieri del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo si sono portati sul posto e li hanno liberati.