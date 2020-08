Sabato 26 e domenica 27 gennaio, sul sagrato della parrocchia San Giovanni Bosco, verrano cedute, in cambio di una spontanea offerta, delle arance, il ricavato sarà destinato alla missione Don Bosco di Onitsha in Nigeria.

La missione di Onitsha, fondata nel 1989 dai Salesiani di Don Bosco dell’Ispettoria Adriatica, è una comunità educativa aperta ai giovani del luogo, specialmente ai più poveri e bisognosi, che desiderano ottenere una formazione scolastica e professionale come strumento per uscire dalla povertà e dall'emarginazione.

Il ricavato della vendita delle arance contribuirà a sostenere la costruzione di strutture adeguate e la formazione e retribuzione degli insegnanti in un quartiere povero sorto da poco sorto alla periferia di Onitsha. In questo luogo la percentuale dell’analfabetismo della popolazione è pari al 51%; le strutture scolastiche, dalla scuola materna a quella secondaria, sono insufficienti e inadeguate, con classi sovraffollate.



Un'iniziativa che coinvolge non solo l'Abruzzo, ma anche le Marche.