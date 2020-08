Giovedì mattina, presso la scuola primaria Luigi Martella e nella scuola secondaria Gabriele Rossetti di Vasto, alcuni componenti dello Sci Club Vasto Ski Team, tra cui il presidente Rocco De Vito e Daniele Di Cecco, hanno incontrato gli studenti per far conoscere loro le bellezze della montagna e dello sci. All’appuntamento erano presenti anche il maestro di sci di Campitello Matese, Fabio Mastronardi e la guardia forestale Tiziano La Palombara.



Un momento per mostrare ai più piccoli la natura della montagna con video e immagini molto suggestive, ma anche per educarli al rispetto dell’ambiente, alla raccolta differenziata e al risparmio energetico, tutte tematiche particolarmente sentite e importanti.



“Questi sono degli incontri che servono – ha detto il presidente De Vito – a far conoscere un ambiente sano e pulito, per insegnare nuove cose e farli crescere, ma anche per farli uscire di casa e allontanarli da televisioni e computer, davanti ai quali passano troppo tempo”.



In seguito è stato proposto ai bambini e ai loro genitori di partecipare ad una tre giorni sulla neve, riservata a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in programma a Campiello Matese il 24-25 e 26 febbraio, in un periodo in cui le scuole saranno chiuse per le elezioni. Dalla teoria alla pratica, sulla neve per farli divertire e poter ammirare dal vivo una realtà diversa da quella che vivono quotidianamente e che non hanno mai visto.



www.sciclubvasto.it