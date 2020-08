"Ero seduto quando il letto ha cominciato a muoversi". A distanza di mezz'ora dalla scossa di terremoto che ha causato attimi di panico in Toscana ed Emilia Romagna, emergono le prime testimonianze di persone del Vastese che si trovano da quelle parti per studio, lavoro o in viaggio.

"E' successo alle 15.50. Ero seduto sul letto, che ha cominciato a muoversi", racconta Antonino Dolce, di Lentella, giornalista de Il Messaggero. "Mi trovo al quarto piano di un edificio e si è avvertita chiaramente la scossa di tipo ondolatorio, da un lato all'altro della stanza. Il lampadario ondeggiava. Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto che dagli edifici intorno tante persone si erano affacciate. E' stato subito chiaro che si era trattato di un terremoto".

Il sisma (Ansa) - Un terremoto di magnitudo circa 4,8 è avvenuto in Garfagnana, nella Toscana settentrionale, al confine con l'Emilia Romagna. E' quanto risulta dai primi dati dell'Istituto Nazionale di Grofisica e Vulcanologia (Ingv), che sta lavorando alla definizione precisa della magnitudo.

La scossa e' stata avvertita attorno alle 15.50 a Bologna, Modena e Reggio Emilia. E' durata qualche secondo. Una leggera scossa di terremoto è stata avvertita anche a Milano in particolare ai piani alti degli edifici. Ai vigili del fuoco non risultano conseguenze a persone o cose, anche se al comando sono giunte diverse telefonate da parte dei cittadini.

La scossa è stata avvertita nettamente nel capoluogo di Provincia, a Lucca, dove diverse persone sono scese per strada. Avvertita anche a Massa Carrara e in Versilia. In modo minore, anche nella zona sud della regione, a Siena e Arezzo. A Firenze, dove è in corso una lezione del ministro Elsa Fornero ad un master, l'incontro è stato sospeso per qualche attimo in seguito alla scossa ma senza che i partecipanti uscissero dall'aula.

Una scossa anche in Abruzzo - Un terremoto e' stato lievemente avvertito dalla popolazione in provincia di Pescara. Vicino all'epicentro Abbateggio, Lettomanoppello e Roccamorice. Dalle verifiche della Protezione Civile non risultano danni a persone e/o cose. Secondo l'Ingv l'evento e' delle 10.32 con magnitudo locale 2.1. Chiuse in via precauzionale le scuole a San Valentino in Abruzzo Citeriore, Caramanico Terme, Serramonacesca, Manoppello, Lettomanoppello, Sant'Eufemia a Maiella, Roccamorice e Abbateggio.