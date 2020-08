"Di furti ne abbiamo subiti tanti, purtroppo sono quasi all'ordine del giorno, ma è la prima volta che ci capita un incendio".

Il titolare dell'impresa che nella zona nord di Vasto sta costruendo il complesso residenziale Le Sterlizie in via Pietra, Nicola Paglione, contattato da ZonaLocale, non è ancora in grado di spiegare l'accaduto: "Al momento non possiamo dire nulla perchè i Carabinieri stanno indagando e si vagliano tutte le piste. Di furti ne abbiamo subiti tanti, purtroppo sono quasi all'ordine del giorno, ma è la prima volta che ci capita un episodio del genere. Potrebbe trattarsi anche di un piromane, non si può escludere, ma è solo una mia ipotesi, bisognerà aspettare per saperne di più. E' comunque evidente che in città esiste un problema sicurezza se ormai c'è quasi un incendio al giorno, mentre prima non si verificavano mai. Non siamo liberi di svolgere il nostro lavoro senza correre rischi di questo tipo".