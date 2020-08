Le ragazze dell'under 18 della San Paolo Volley approdano alla semifinale provinciale. Nei quarti di finale la formazione allenata da Mario Baiocco ha avuto la meglio sulla Pallavolo Teatina. La squadra vastese è stata costretta a fare a meno di tre giocatrici importanti. Infatti sono ancora out Lucia Caporaso, capitano della prima squadra, Ilaria Aquilano e Tatiana Celenza. Così la società del presidente Palombino ha chiesto una mano alla BCC San Gabriele Volley. Dall'altra squadra vastese sono arrivate Martina Di Santo, Serena Mariani e Alessandra Di Tizio.

Questa squadra "mista", San Paolo-San Gabriele, disputerà la semifinale contro il Lanciano, in cui ci sarà un'altra vastese in prestito, Gaia Genovesi. Quella dei prestiti tra le formazioni per affrontare le fasi dei tornei giovanili è una prassi conentita dalla Federazione e molto utilizzata in tutta Italia. Nelle altre regioni, specialmente per affrontare le fasi nazionali, si creano squadre giovanili con ragazze provenienti da diverse società.

A Vasto è la prima volta che accade, ma potrebbe essere un modo per dare ancora più stimoli al movimento pallavolistico che, specie in campo femminile, riscuote grandi consensi. La San Paolo Volley cercherà di superare la semifinale per poi puntare in alto. E poi, anche guardando al prossimo anno, la collaborazione tra le società cittadine per creare una squadra altamente competitiva potrebbe essere la chiave vincente per portare in alto la pallavolo vastese. Le brave giocatrici e i bravi tecnici non mancano.