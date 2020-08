Progetto sicurezza stradale:

Su una dichiarazione dell'assessore al lavori pubblici di Vasto Marco Marra, a proposito del progetto sulla sicurezza stradale presentato dal Comune in Regione che "inspiegabilmente" non avrebbe ottenuto il via libera della giunta, interviene il consigliere regionale Antonio Prospero (Rialzati Abruzzo) che puntualizza: "Ha ragione chi sostiene che la Regione non ha erogato soldi al Comune di Vasto sul progetto di sicurezza stradale presentato - sottolinea il Presidente della commissione agricoltura - ma per correttezza è bene spiegarne i motivi, altrimenti sembrerebbe che la giunta, o i nostri organi tecnici, abbiano deciso in base alle simpatie o, peggio, alle pressioni politiche.

La verità nuda e cruda è che il progetto di Vasto non è stato ammesso a finanziamento in quanto non in linea con il bando, per quanto concerne la fase esecutiva, mentre nella descrizione ero stato giudicato positivamente.

Pertanto - suggerisce Prospero -, considerato che molto presto ci sarà un nuovo bando perché la Regione ha disponibilità economica per questo genere di finanziamenti, il Comune di Vasto si riproponga con maggiore attenzione e vedrà che questa volta, nel pieno rispetto degli indirizzi del bando, potrà usufruire di somme finanziate dalla Regione.

A volte - conclude Antonio Prospero - la richiesta di collaborazione, soprattutto con gli organi tecnici, aiuta molto i Comuni ad essere indirizzati in maniera corretta. Le procedure sono sempre più puntigliose quando si tratta di denaro pubblico. Ed è bene che sia così".