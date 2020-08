La Pro Vasto femminile torna alla vittoria. Domenica scorsa, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie C, le ragazze allenate da Nello Mazzatenta si sono imposte per 3-1 sulla Femminile Chieti. Una vittoria che fa morale, dopo la sconfitta rimediata con le Panthers Palmoli, ma che purtroppo non porta punti in classifica. Infatti il Chieti partecipa al campionato come fuori classifica avendo la prima squadra che milita in serie A.

In ogni caso per Tumini e compagne è stata l'occasione per recuperare l'entusiasmo dopo le tre sconfitte consecutive. Mister Mazzatenta ha concesso un turno di riposo alle ragazze con qualche acciacco, dando spazio a tutte le giocatrici. Domenica prossima le vastesi sono attese dalla trasferta di Pizzoli. All'andata si imposero per 10-1. Un precedente che fa ben sperare per questa gara di ritorno, in cui la formazione biancorossa spera di tornare a fare punti.

Tra due settimane, poi, l'impegno casalingo con la Torrese. Le giocatrici della Pro Vasto sperano di poter contare sul sostegno del pubblico. Fino ad oggi, nonostante l'ingresso al campo sportivo "Ezio Pepe" dell'oratorio salesiano sia gratuito, sono poche decine gli spettatori che seguono la squadra. L'obiettivo delle calciatrici biancorosse è creare attenzione a suon di vittorie, così da conquistare sempre più appassionati.