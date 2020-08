Nuovo allenatore, Di Domenico:

"Entro 48 ore saprete chi sarà il nuovo allenatore della Vastese", questa la risposta di Giorgio Di Domenico, presidente della società biancorossa, in merito al successore di Massimo Vecchiotti, dimessosi mercoledì in tarda mattinata.

Oggi, come avvenuto anche ieri, l'allenamento, in programma alle 15 al campo sportivo dei Salesiani, è stato diretto dal capitano Mario Luongo, coadiuvato dal vice Daniele Avantaggiato. In gruppo erano presenti tutti i giocatori in rosa ad eccezione di La Guardia.

"Ci prendiamo del tempo per decidere, in questi giorni sono in programma altre riunioni e valuteremo come procedere". Il nuovo tecnico arriverà da fuori? "Non credo, in questo momento mi sembra un'ipotesi da escludere, così come quella di un ritorno di Baiocco". E sulla soluzione interna, che vedrebbe in panchina domenica contro l'Amatori Passo Cordone l'allenatore della Juniores Michele Stivaletta, il presidente non si sbilancia: "Vedremo, potrebbe essere una strada percorribile, ci serve una persona che abbia il patentino per allenare in questa categoria ed è il suo caso". Poi anche un accenno sull'andamento della squadra: "Parleremo con i giocatori per capire chi ha ancora le giuste motivazioni per rimanere qui e chi no".

A questo punto il nome del nuovo tecnico dovrebbe essere comunicato entro la giornata di sabato.