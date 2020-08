La foto di Vasto non è stata definitivamente archiviata. Lo scatto che raffigura Bersani, Vendola e Di Pietro sorridenti a Palazzo D'Avalos in occasione della festa nazionale 2011 dell'Idv irrompe nella campagna elettorale 2013. A un mese dalle elezioni politiche in cui gli italiani sceglieranno da chi vogliono essere governati, si alzano i toni dello scontro.

A rispolverare il tormentone durato un anno è Maurizio Gasparri (Pdl): "Dalla foto di Vasto alla foto della Residenza di Ripetta. Bersani molla Di Pietro e si tiene Vendola. Farsi immortalare con gli alleati deve però portare male al leader del Pd. La foto di Vasto è durata pochi mesi. Quella di Roma avrà la durata della campagna elettorale. Il tempismo di Bersani è sfacciato. Nei giorni dello scandalo del Mps si guarda bene dal farsi ritrarre con chi gli ha dato una mano a non far affossare la banca. Tutti sappiamo che in realtà il patto Monti-Bersani è già stato siglato e che il Pd mollerà Vendola in totale spregio delle scelte e delle opinioni dei suoi elettori".

La replica - "Non esiste, qui siamo persone serie". Pier Luigi Bersani esclude così, nella conferenza stampa con Nichi Vendola e Bruno Tabacci per presentare la coalizione di centrosinistra, la possibilità che dopo le elezioni il Pd possa sostituire l'alleanza con Sel con quella con i centristi e Mario Monti.