La BCC San Gabriele conquista 3 importanti punti in classifica nel turno infrasettimanale che la vedeva opposta al Francavilla. Mariani e compagne hanno controllato il match, tranne nel terzo parziale, conquistato dal Francavilla.

La gara si apre con le vastesi subito avanti. Si fa sentire in campo la presenza di Caterina De Marinis, sempre pronta a piazzare gli attacchi vincenti quando serve. La distribuzione del gioco di capitan Mariani mette in difficoltà la difesa avversaria, che non riese a trovare la giusta concentrazione. Mai un problema per la San Gabriele, che però commette troppi errori in battuta. Il set si chiude sul 25-10.

Stesso copione nella seconda frazione di gioco. Gli attacchi delle vastesi, con Genovesi e Di Tizio in giornata positiva, finiscono sempre a terra. Spazio anche a Celenza e Moscariello, che danno il loro contributo per la vittoria finale. Il punteggio è lo stesso del primo set, 25-10. Nel set successivo Marcovecchio chiama le sue giocatrici ad una prova di maturità. Lascia fuori Mariani e soprattutto De Marinis, farl del gioco di questa squadra. Le vastesi non riescono a trovare le giuste contromisure al Francavilla, sbagliando una quantità enorme di battute. Non bastano gli attacchi di Sambrotta e Di Santo ad avere la meglio delle avversarie, che vincono 25-20.

Quarto set in cui Marcovecchio rimanda in campo la formazione "titolare" e la squadra si avvia verso la conquista del match. In questo parziale il tecnico delle vastesi alterna anche il libero, con Giannone che prende il posto di De Lena. Finisce 25-16, con le vastesi che festeggiano per la vittoria ottenuta. Soddisfatto a metà l'allenatore. "Il match era sotto controllo, così ho voluto dare la possibilità alle ragazze di misurarsi senza l'apporto della De Marinis. Non è andata bene, perchè sono state poco concentrate. Ecco il perchè dei tanti errori in battuta. Sono molto giovani e non ancora abituate a reggere la pressione di un match di campionato. Continueremo a lavorare per migliorare. In ogni caso era fondamentale ottenere questi 3 punti. Tra 10 giorni la sfida in casa dell'Orsogna sarà decisiva".