Cambieranno a Vasto le rotatorie sperimentali che non hanno risolto il problema pericolosità degli incroci. Lo annuncia l'assessore ai Servizi, Vincenzo Sputore: "Stiamo lavorando - dice - per la messa in sicurezza delle rotonde sperimentali", che dal 2010 sono state realizzate all'altezza di due crocevia insidiosi. La prima nel tratto nord di corso Mazzini, all'intersezione con la circonvallazione Istoniense e via San Sisto (altra strada da sistemare, perché attorno alla carreggiata strettissima è sorto un nuovo quartiere). La seconda in via Ciccarone, all'incrocio con la rampa che conduce a via Pertini e via Mario Molino e, da quest'ultima, alla statale 16 in località San Nicola.

A distanza di due anni e mezzo, il problema non è risolto. Quindi "partirà una seconda sperimentazione", annuncia Sputore. "Fermo restando che le rotatorie non si possono decentrare più di tanto rispetto alla collocazione attuale perché dobbiamo consentire il transito dei bus e dei mezzi pesanti. Siamo in contatto con delle imprese che si occupano di segnaletica per dei preventivi di spesa".

Nel 2010 alla rotatoria di corso Mazzini un incidente stradale tra auto e scuolabus causò 9 feriti. Da tempo i cittadini chiedono all'amministrazione di ripensare la canalizzazione del traffico.