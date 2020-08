E’ in dirittura d’arrivo il nuovo allestimento teatrale dell’Associazione vastese “Principe Antonio de Curtis”, da due anni mancava dai palcoscenici e finalmente a febbraio avremo la possibilità di nuove ed inedite emozioni che solo la Compagnia de Curtis sa regalarci.



Già il titolo fa capire che l’ingrediente principale sarà la comicità: I fratelli Sciuliamazof, da non confondere con i Karamazof, un colbacco sul Vesuvio e uno sul Monte Somma nel golfo di Napoli di sicuro ci fa capire che c’entra la Russia e Napoli e allora non ci resta che andare il 10 o il 17 febbraio alle 18.00 al Politeama Ruzzi per assistere alla Commedia che Biagio Santoro ha scritto e diretto dai titolo “I fratelli Sciuliamazof”, con costumi e scenografie realizzate dai Soci de Curtis.



Il debutto sarà anche l’occasione per festeggiare il 21° anno dalla fondazione dell’Associazione che tanto ha fatto e fa per Vasto e per i Vastesi, ci uniamo a loro per augurare buon compleanno.