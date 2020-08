Il 26 e 27 gennaio prossimi, si terrà’ presso lo stadio del nuoto di Vasto la XXI Coppa Città del Vasto. Una due giorni di nuoto organizzata dalla Asd San Francesco M. Sport Nuoto. Durante le due giornate di gare si avvicenderanno nei vari stili di nuoto e nelle spettacolari staffette oltre 700 atleti provenienti dalle regioni italiane.



Giovani talenti appartenenti alle varie categorie, Esordienti/a – Ragazzi – Juniores e Cadetti che corrispondono ad una fascia di età compresa tra gli 11 ed i 22 anni. Al seguito degli atleti ci saranno genitori ed altri familiari che oltre a fare il tifo, ogni anno tornano volentieri per ammirare le bellezze della città di Vasto.



Per chi volesse vedere del bel nuoto, l’inizio delle gare è previsto alle ore 15.30 di sabato 26 e per la giornata di domenica 27, ore 09.00 per le gare del mattino ed ore 15.30 per il pomeriggio.