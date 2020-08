Non è la prima volta che i teppisti prendono di mira la palestra comunale del quartiere San Paolo. L'impianto, eccellente dal punto di vista del tappeto di gioco (quello utilizzato nei Giochi del Mediterraneo), presenta ormai da troppo tempo molte criticità. In particolare le finestre e le porte, che in più di un'occasione sono state prese di mira dai teppisti che nottetempo possono agire indisturbati.

La settimana scorsa il vetro di uno dei finestroni dell'impianto sportivo è stato distrutto a sassate. La foto è stata scattata in occasione di uno dei match che si sono disputati nel fine settimana. La finestra rotta con dei pezzi di vetro rimasti pericolsamente attaccati all'infisso.

Ieri la finestra era ancora in quelle condizioni, con evidenti disagi per le decine di atleti che frequentano la palestra. Più volte dalle società sportive che utilizzano l'impianto sono arrivate richieste affinchè la manutenzione e la sicurezza siano migliorate. Ora sarebbe quantomeno il caso di rimuovere il vetro rotto e sostituirlo, per evitare altri disagi oltre a quello dell'acqua e del freddo che entrano dall'esterno.