Massimo Vecchiotti ha lasciato la Vastese Calcio 1902 insieme al suo staff tecnico composto dal vice allenatore Mauro Stivaletta e dal preparatore dei portieri Amerigo Salvatore. La decisione è stata comunicata alla società nella tarda mattinata di oggi. Questa sera si terrà una riunione societaria per stabilire chi sarà il suo successore.



Nel frattempo è iniziato il toto-allenatore e circola già un nome, quello dell'allenatore della Juniores Michele Stivaletta, che al momento sembra essere in vantaggio e che potrebbe anche essere affiancato da un calciatore di esperienza della rosa. Nelle prossime ore verrà dato l'annuncio ufficiale, ma come spesso accade in questi casi non si possono escludere sorprese dell'ultimo momento.

Nel pomeriggio il saluto alla squadra. Il tecnico non ha gradito il reintegro in squadra di Soria fatto dalla società e per questo motivo ha deciso di abbandonare. Nel pomeriggio Vecchiotti si è recato presso il campo sportivo "Ezio Pepe" dell'oratorio salesiano, dove era in programma la seduta di allenamento. Il tecnico è entrato negli spogliatoi, ha parlato per qualche minuto con la squadra per comunicare la sua scelta e poi è andato via a piedi insieme al preparatore dei portieri.

I giocatori sono rimasti negli spogliatoi in attesa di avere dalla società notizie sul da farsi. In seguito il presidente Di Domenico e il vice Salvatorelli hanno affidato al capitano Mario Luongo il compito di dirigere l'allenamento.

Il confronto con i tifosi. Prima dell'inizio della seduta c'è stato il previsto confronto fra tifosi e giocatori. I supporter biancorossi hanno chiesto maggiore impegno. E' stato Daniele Avantaggiato a fare da portavoce: "In questo gruppo non ci sono problemi di nessun tipo- ha detto il centrocampista - ma non bisogna illudersi sul fatto che possiamo vincere il campionato con 10 punti di distacco". La squadra ha comunque garantito il massimo impegno in vista delle prossime gare. Terminato il confronto è iniziato l'allenamento diretto dal capitano.