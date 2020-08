"Una nuovo modo di operare per salvare il nostro straordinario patrimonio artistico e culturale". Così Francescopaolo D'Adamo, Antonio Ottaviano e Tiziano Longhi hanno descritto il progetto di recupero della Torre Diomede Del Moro. L'edificio, nella sua parte superiore, è di proprietà della Asl, che l'ha concesso in comodato d'uso all'associazione Vigili del Fuoco in congedo.

Sempre con questa formula, progetto e poi finanziamenti, è in corso il restauro della chiesa tratturale di San Lorenzo. "Un recupero molto importante", ha sottolineato il parroco Don Antonio Bevilacqua, sempre molto attento alla storia della città.

Il progetto di recupero è stato già approvato dalla Soprintendenza. Ora servono i fondi. Alla conferenza erano presenti anche alcuni rappresentanti dei Lions. E' all'impegno delle associazioni che gli ideatori del progetto rivolgono l'appello per reperire i fondi necessari, 20mila euro per rifare il tetto e mettere in sicurezza la struttura, che negli ultimi 30 anni è stata lasciata all'abbandono.