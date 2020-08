La Scuola Media “Paolucci” rinnova l’invito, a tutti i genitori della città che sono giunti al traguardo della scelta della Scuola Media per i loro figli, a voler conoscere l’offerta formativa e le peculiarità che la caratterizzano, venerdì 25 gennaio 2013, dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

“Ai giovanissimi, eventuali alunni della Nostra scuola ed ai loro genitori verranno illustrati dai docenti, affiancati da alcuni allievi, i percorsi didattici progettati e le diverse attività che connotano la media “Paolucci” quale scuola “a misura di ciascun alunno”, e la valorizzano quale “luogo per l’educazione delle intelligenze multiple”.

Il dirigente scolastico Maria Cauli sottolinea, ancora, come ”la qualità dei percorsi attivati dai numerosi team di docenti - affiatati tra loro e sinergicamente rispondenti alle molteplici istanze didattico-educative, formative, di individualizzazione, inclusione, recupero, sostegno, valorizzazione delle eccellenze - consenta a tutti gli alunni di poter fruire in maniera positiva e creativa dell’esperienza scolastica del triennio, esperienza molto fruttuosa e incisiva per l’acquisizione ed il consolidamento di competenze ed abilità, e di per se stessa orientante rispetto alle scelte scolastiche future.”