La nona giornata del campionato di pallavolo di I divisione è stata caratterizzata dal derby tra BCC San Gabriele Vasto e Magica Team Volley. Alla palestra del quartiere San Paolo sono state le giovanissime atlete allenate da Maria Luisa Checchia ad avere la meglio, vincendo 3-1 (25-19/25-20/21-25/25-19) contro una squadra con maggiore esperienza. Da qualche stagione la società vastese fa disputare alle atlete del vivaio il campionato di prima divisione, così da maturare esperienza in vista dell'ingresso in prima squadra.

Il match è stato combattutto, giocato punto a punto ed azioni prolungate che lo hanno reso avvincente. La Magica team ha dato filo da torcere alla San Gabriele, che però poi è riuscita a conquistare l'intera posta in palio. Nel terzo set le padrone di casa erano riuscite a vincere, salvo poi cedere nell'ulto e decisivo parziale. Da sottolineare la buona cornice di pubblico presente sugli spalti. Una costante che si ripropone in tutte le gare che si svolgono in città con le diverse società coinvolte. Il segno che il movimento pallavolistico vastese vive un momento favorevole, con decine di atleti e atlete che frequentano le palestre e squadre che si fanno onore nei campionati regionali.

La classifica. 27 Hotel Camerlenfo Fara; 21 Bts San Salvo (una partita in meno); 15 Volley Bucchianico; 14 BCC San Gabriele, Millesport Scerni; 12 Volley Crecchio, Altino Volley; 11 Magica Team Volley (2 partite in meno); 3 Teate Volley (una partita in meno); 0 Newvolley Chieti