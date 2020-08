Ecco l'Alba Marina e l'intervento della guardia costiera per circoscrivere la macchia oleosa fuoriuscita ieri dalla nave cisterna contenente petrolio greggio.

Il campo petrolifero Rospo Mare è attivo dal 1982. "Si trova nell'offshore adriatico di fronte alla costa abruzzese, a circa 20 chilometri a est della città di Vasto", spiega la Edison. In trent'anni ha estratto 92milioni di barili di greggio. La proprietà è in joint venture, cioè suddivisa tra due società tramite un accordo di collaborazione: 62% all'Edison e 38% all'Eni. I pozzi da cui viene estratto il petrolio sono 28. Tubature sottomarine collegano le piattaforme Rospo Mare A, B e C tra di loro e con la nave Alba Marina, che funge da grande serbatoio di raccolta e dista due chilometri dalle piattaforme stesse.