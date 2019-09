Nell’ambito del progetto Continuità siamo andati qualche giorno fa alla scuola Media Paolucci, Comprensivo n.1, per conoscere le caratteristiche della scuola e ne abbiamo approfittato per fare un’intervista alla preside, prof.ssa Maria Cauli, ma anche ad alcuni professori presenti e ad un gruppo di alunni.



Perché un ragazzo/a dovrebbe iscriversi alla Scuola “Paolucci”?

La scuola Paolucci ha una grande tradizione educativa a Vasto, e un’ampia progettazione formativa. Vengono attuati moltissimi progetti sia in orario scolastico che pomeridiano per valorizzare le differenti risorse di ogni alunno, dallo sport, con corsi di calcio, pallavolo, basket, nuoto, ippoterapia e onoterapia, con la partecipazione a diverse gare sportive; alla drammatizzazione; alla musica; alla matematica, con la partecipazione ogni anno alle Olimpiadi della Matematica, che ha portato moltissimi alunni della Paolucci a conquistare premi d’eccellenza all’Università Bocconi di Milano; alle Olimpiadi di Italiano; all’Intercultura, ecc. La cosa importante è che i professori aiutano tutti i ragazzi a raggiungere un’ottima preparazione , anche con percorsi differenziati, in base alle problematiche dell’apprendimento.



Quante ore settimanali si svolgono e come sono distribuite le ore d’insegnamento?

Alla Paolucci si svolgono 30 ore settimanali, con questa ripartizione: Italiano, Storia e Geografia 10 ore; Matematica e Scienze 6 ore; Tecnologia 2 ore, Inglese 3 ore; Francese o Spagnolo 2 ore; Arte e Immagine 2 ore; Scienze motorie e sportive 2 ore; Musica 2 ore; Religione Cattolica 1 ora.



Quest’anno c’è la novità dell’iscrizione on-line, perché il Ministero ha preso questa decisione e come si fa per iscriversi?

Quest’anno c’è una grossa novità, per tutte le scuole,ad eccezione della scuola dell’infanzia. Le iscrizioni saranno esclusivamente in modalità on-line, attraverso il sito: www.iscrizioni.istruzione.it; La motivazione è legata al risparmio della carta e alla vita odierna sempre più digitalizzata. Le domande, sia per la scuola primaria “Spataro” che per la scuola media “Paolucci” possono essere presentate dal 21 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013. L’iscrizione on – line non è difficile, si deve entrare nel sito: www.iscrizione.istruzione.it, e seguire le indicazioni per trovare la nostra scuola e il modello d’iscrizione, dove bisogna indicare i dati anagrafici della famiglia. C’è anche uno spazio alla fine, per indicare delle preferenze. Comprendendo la difficoltà che questa nuova procedura può avere per le famiglie, vi comunichiamo che la nostra segreteria è disponibile a fornire chiarimenti e supporto dal lunedì al sabato 8.30 - 13.30 (il lunedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30).



Ci saranno altri open day nell’Istituto Comprensivo n.1?

Sono previsti due open day. Il primo alla scuola primaria Spataro, giovedì 24 gennaio 2013, dalle ore 16 alle ore 19, per tutti i genitori che devono iscrivere i loro figli alla scuola primaria. I ragazzi della scuola faranno da tutor per spiegare le attività della scuola, mediante vari laboratori: di motoria, scienze, arte, italiano, storia. Venerdì 25 gennaio 2013 dalle ore 16 alle ore 19 ci sarà il 2° open day alla scuola “Paolucci”.Si potranno seguire in prima persona alcuni laboratori didattici: matematica, scienze,tecnologia,informatica, inglese, spagnolo, francese, arte, didattica di supporto e sostegno per alunni con bisogni speciali. Saranno entrambe occasioni speciali per conoscere le due scuole, i loro insegnanti e le varie attività del piano dell’offerta formativa. Maggiori informazioni si potranno acquisire visitando il sito: www.lapaolucci.it



A noi ragazzi questa esperienza è piaciuta moltissimo. La scuola “Raffaele Paolucci”, ci è piaciuta, l’abbiamo trovata ricca di sorprese positive. La cosa che ci ha colpito di più è stata l’accoglienza calorosa della preside, dei ragazzi , e dei professori. Tutte le attività che ci attendono l’anno prossimo già ci piacciono tantissimo e non vediamo l’ora che arrivi settembre!!!





I ragazzi delle classi quinta C e D della Scuola Primaria Spataro - Comprensivo n.1 - Vasto