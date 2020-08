Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria in tutta Italia. A San Salvo per l'occasione è in programma Ricordare, perchè? Un incontro sul tema della Shoah e della memoria. L'appuntamento è il 26 gennaio alle 9.30 presso il Centro Culturale "Aldo Moro". L'amministrazione invita tutta la cittadinanza a prendere parte all'incontro.