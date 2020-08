Vittoriose all’esordio le ragazze dell’under 14 femminile degli Amici del Basket San Salvo al debutto in trasferta a Montesilvano nella prima storica partita in un campionato giovanile per la giovane società dell’imprenditore Alberto Antenucci. Il punteggio finale sarà 19-39.



In appena un anno di attività il sodalizio di San Salvo vanta formazioni in tutti i campionati giovanili, dall’under 14 in giù ed in tutte le categorie del minibasket maschile e femminile.



Tanto entusiasmo sugli spalti da parte di un folto gruppo di genitori e sostenitori delle giovanissime atlete toste e gagliarde per la soddisfazione del direttore tecnico Linda Ialacci e dell’ allenatore Saverio Celenza, sempre supportati dall’instancabile dirigente Costantino De Carolis.



Per scoprire tutte le attività della formazione di San Salvo visitate il sito www.amicidelbasket.it o telefonate al numero 3314626431.